السيسي يشهد توقيع مذكرة تعاون بشأن التعاون الفني الثلاثي المصري اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، صور التوقيع على المذكرة والتي ضمت وزير الخارجية المصري، خلال مشاركة الرئيس السيسي في قمة "التيكاد" الحالية باليابان.

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم، بيوكوهاما لأجنحة الدول في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم في مقر إقامته باليابان، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

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