"أدخنة من الجرار".. السكة الحديد تكشف أسباب تعطل قطار "إسكندرية بورسعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلنت السكة الحديد، تعطل قطار الركاب رقم ٥٨٩ سياحي الإسكندرية / بورسعيد، لمدة 55 دقيقة بمحطة الإسماعيلية، نتيجة عطل فني مفاجئ.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إنه بوصول القطار محطة الإسماعيلية الساعة العاشرة صباحاً تلاحظ تصاعد أدخنة بغرفة محرك الجرار ٣٢٠٦، وتعامل الفنيون ومختصو الحماية المدنية بالمحطة مع العطل باستخدام الطفايات والمياه ومعاونة المطافي المحلية بالمحافظة.
ولفتت الهيئة إلى رفع الجرار المعطل وضم الإمداد وقيام القطار متجاوز ٥٥ ق، موضحة أنها وجهت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار المعطل وتحديد أسباب العطل الفني.
وتوجهت هيئة السكة الحديد بالاعتذار لركاب قطار ٥٨٩ سياحي الإسكندرية / بورسعيد لقيامه بتأخير ٥٥ ق من محطة الإسماعيلية.
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