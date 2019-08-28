مصر | بدون متهمين.. بدء جلسة النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون متهمين.. بدء جلسة النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

والجدير بالذكر أنه لم يمثل المتهمون حتى الآن في قفص الاتهام لسماع الحكم عليهم بالقضية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.