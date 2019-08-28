مصر | تشديدات أمنية مكثفة بطره قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان في "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديدات أمنية مكثفة بطره قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان في "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط مجمع محاكم طره، تشديدات أمنية مكثفة قبل إصدار الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مداخل ومخارج مجمع المحاكم واتخذت الإجراءات اللازمة حول الحضور من تفتيش ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل قاعة المحكمة.

وكما قامت قوات الأمن بتأمين قاعة المحكمة بوضع أفراد أمن على مداخل ومخارج المقاعد والمدرجات الموجودة بقاعة المحكمة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.