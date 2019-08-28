أخبار مصر | عاجل.. السكة الحديد: أدخنة بجرار قطار ٥٨٩ سياحي الإسكندرية/بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السكة الحديد: أدخنة بجرار قطار ٥٨٩ سياحي الإسكندرية/بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، بالاعتذار لركاب قطار ٥٨٩ سياحي الإسكندرية / بورسعيد بعد قيامه بتأخير ٥٥ دقيقة من محطة الإسماعيلية.

وأضافت الهيئة أن القطار كان مقرر وصوله محطة الإسماعيلية في تمام الساعة العاشرة صباحاً موضحة أنه بعد وصوله تلاحظ خروج دخنة بغرفة محرك الجرار ٣٢٠٦ نتيجة عطل فني مفاجيء.

وقام الفنيون ومختصو الحماية المدنية بالمحطة بالتعامل مع العطل باستخدام الطفايات والمياه ومعاونة المطافي المحلية بالمحافظة.

كما تم رفع الجرار المعطل وضم الإمداد وقيام القطار متجاوز ٥٥ دقيقة والتنبيه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار المعطل وتحديد أسباب العطل الفني.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي :-

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منطقة القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة، ومنطقة أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وكانت وزارة النقل قد اعلنت استمرار عمل تطبيق الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

وأوضحت أن خطوات استخدام هذا التطبيق تبدء بتحميله من على المتجر الالكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام ) وسيتم لاحقاً توفير نسخة منه على (Apple store) وبعد تحميله وتسجيل الدخول، يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الالكتروني لحجز التذاكر، وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة، ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

وأضافت أن التطبيق يساهم في التيسير على الركاب حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفير الوقت.

ويقوم برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء باى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

وتعد شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات هي التي قامت بتنفيذ هذا التطبيق وأنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.