أخبار مصر | هيثم طوالة يكشف عن فضيحة جديدة للإرهابي أيمن نور الهارب إلى تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة يكشف عن فضيحة جديدة للإرهابي أيمن نور الهارب إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين عن فضيحة جديدة للإرهابي أيمن نور الهارب إلى تركيا حيث ألقت قوات الشرطة التركية القبض عليه أثناء ممارسته "القمار" في "بلغراد" شمال اسطنبول.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن العميل الخائن أيمن نور كان يمارس هوايته المفضله التي أدمنها وهي لعب القمار مع 5 أخرين داخل خيمة في غابة بلغراد شمال اسطنبول وكانوا يتناولون الخمور حيث فوجئوا بقوات من مديرية أمن اسطنبول تهاجم المكان وتفرض كردون أمني حول الغابة وحاول نور الهرب ولكن حالة السكر مع الرعب والخوف التي كان فيها أفقدته توازنه سقط على الأرض ليجد نفسه في قبضة رجال الأمن الذين قيدوة بـ"الكلابشات "واصطحبوه إلى قسم الشرطة مع زملائه الآخرين وقامت قوات الأمن بإزالة الخيمة.

أضاف "طوالة" أن نور حاول الاتصال بمستشار السفاح أردوغان المدعو ياسين اقطاي من داخل القسم لانقاذة خوفا من الفضيحة إلا أنه لم يرد عليه.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن بائع الأوطان أيمن نور استنجد بزوجته الجديدة الهاربة معه دعاء حسن والتي تواصلت مع زوجة اقطاي نظرا للعلاقة القوية التي تربطهما لسرعة التدخل قبل اتخاذ اي إجراء قانوني ضد زوجها خاصة أن هناك قرار رسمي من عام 1998 بإغلاق نوادي القمار في جميع ولايات تركيا.

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وأوضح "طوالة" أنه رغم وجود حالة من السياج السري والتكتم الشديد على هذه الفضيحة الكبرى إلا أننا نجحنا في رصد وكشف تفاصيل المهزلة التي هزت جماعة الإخوان الإرهابية في اسطنبول وأثارت حالة من الهجوم الشديد من قيادات الجماعة الهاربين في تركيا على المزور أيمن نور بعد أن اكتشفوا أنه أضاع أموال التمويلات وخسرها في "القمار".

أكد رئيس الجبهة أن أيمن نور الذي صدعنا كذبا وزورا بالحديث عن القيم والأخلاق والمبادئ مدعيا الفضيلة الوهمية ومتاجرا بالشعارات المزيفة طلع "قمرتي" كبير وبيناضل في صالات القمار وهذا ليس غريبا على من باعة وطنة وارتمي في أحضان الشيطان بحثا عن الدولارات الحرام.