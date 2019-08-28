أخبار مصر | "القدوة والمراقبة".. ننشر نصائح لكيفية وقاية المراهقين من الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القدوة والمراقبة".. ننشر نصائح لكيفية وقاية المراهقين من الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن أن تساهم عوامل مختلفة في تعاطي المخدرات في سن المراهقة، مثل انعدام الأمن إلى الرغبة في القبول الاجتماعي، وغالبًا ما يشعر المراهقون أنهم غير قابلين للتدمير وقد لا يأخذوا في الاعتبار عواقب أفعالهم، مما يدفعهم إلى تحمل مخاطر خطيرة، ولذلك تقدم "الخليج 365" في السطور القادمة عدة نصائح لحماية المراهين من إدمان المخدرات والإضرار بحياتهم الصحية.

- وقاية المراهقين من الإدمان

أن يكون الأهل على دراية بمحتويات المنزل

أن يكون الأهل جزءًا من حياة ابنهم المراهق

أن يكون الأهل هم قدوة الابن

إنشاء مجموعة واضحة من القواعد

الحديث عن المخدرات والكحول

مراقبة علامات تعاطي المخدرات

-أن يكون الأهل على دراية بمحتويات المنزل

أن يكون الأهل على دراية بالمواد المحتملة التي يمكن أن يسيء المراهق استخدامها في المنزل.

يلجأ العديد من الأطفال إلى خزانة الأدوية الخاصة بالوالدين للحصول على العقاقير.

-أن يكون الأهل جزءًا من حياة ابنهم المراهق

مع تقدم الأطفال في العمر، قد يكون من الصعب الاستمرار في مشاركة الابن في جميع أحداث حياته، ولكن من المهم أن يكون أحد الوالدين موجود جسديًا وعاطفيًا.