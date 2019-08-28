أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير غدا ١٧ رحلة لنقل ٣٣٠٠ حاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تسير غدا ١٧ رحلة لنقل ٣٣٠٠ حاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الخميس ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣٣٠٠ حاجًا.
وذلك بواقع ٩ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاجًا، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.
عقب انتهاء موسم الحج لهذه السنة، والذي سجل توافد 2.5 مليون حاج، هنأت منظمة الصحة العالمية السلطات السعودية على نجاحها في تنظيم موسم هذا العام دون تسجيل لتفشي أمراض.
وعاد قرابة 2.5 مليون حاج إلى مكة لاختتام المناسك بطواف الوداع مع اقتراب أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم من الانتهاء دون أي حوادث على الرغم من التحديات اللوجيستية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
وقال مسؤولون كبار إن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وإن الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.
وتربط المملكة سمعتها بإشرافها على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعلى تنظيم الحج، وتأمل في استمرار الأعداد في التزايد لمساعدتها على تعزيز قطاع السياحة.
وتدفق هذا العام ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة التي تستغرق خمسة أيام.
ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفا من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
نقلت شركة مصر للطيران حوالي 63 ألف حاج من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات المصرية، وذلك علي حوالي 300 رحلة جوية ضمن الجسر الجوي للشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام والذي ينتهي خلال الأسبوع المقبل، بوصول آخر حاج من السعودية .
وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.
وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.