أخبار مصر | "مصر للطيران" تسير غدا ١٧ رحلة لنقل ٣٣٠٠ حاجا

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الخميس ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣٣٠٠ حاجًا.

وذلك بواقع ٩ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاجًا، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

عقب انتهاء موسم الحج لهذه السنة، والذي سجل توافد 2.5 مليون حاج، هنأت منظمة الصحة العالمية السلطات السعودية على نجاحها في تنظيم موسم هذا العام دون تسجيل لتفشي أمراض.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر غردت المنظمة قائلة منظمة الصحة العالمية "تُهنئ [email protected] الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو (تفشي) الأمراض في صفوف الحجيج"

وعاد قرابة 2.5 مليون حاج إلى مكة لاختتام المناسك بطواف الوداع مع اقتراب أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم من الانتهاء دون أي حوادث على الرغم من التحديات اللوجيستية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وقال مسؤولون كبار إن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وإن الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.

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وتربط المملكة سمعتها بإشرافها على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعلى تنظيم الحج، وتأمل في استمرار الأعداد في التزايد لمساعدتها على تعزيز قطاع السياحة.

وتدفق هذا العام ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة التي تستغرق خمسة أيام.

ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفا من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.