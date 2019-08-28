أخبار مصر | وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة عين شمس الموفدين للتدريب على زراعة الرئة بطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة عين شمس الموفدين للتدريب على زراعة الرئة بطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالفريق الطبي الموفد من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والتأهيل لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حالياً لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، وشارك في اللقاء د. هيروشي دايت - الأستاذ بجامعة كيوتو، وهو من أشهر جراحي زراعة الرئة من المتبرعين، ويشمل الفريق الطبي المصري أطباء متخصصين في مجال الجراحة والتخدير والأشعة والمعامل .

ووجه عبد الغفار خلال اللقاء بضرورة زيادة أعداد المتدربين من مختلف الجامعات المصرية في مجال جراحات زراعة الرنة مشيداً بقدرة الأطباء المصريين في اكتساب المزيد من المهارات التي ستساعد في شفاء المرضى .

وقد أشاد هيروشي، بكفاءة ومهارة وانضباط الفريق المصري ، وأبدى الاستعداد لاستقبال مزيد من الأطباء المصريين للتدريب في هذا المجال .

جدير بالذكر انه تم الإعلان عن دورات تدريبية في مجالات الطب الدقيقة ومنها (زراعة الرنة) في إطار خطة الوزارة لدعم واكتساب مهارات لشباب الأطباء والباحثين المصريين .

وفي هذا الإطار قد قامت جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب بترشيح عدد (7) من أعضاء هيئة التدريس في المجالات المختلفة وذلك للسفر لجامعة كيوتو اليابانية للدراسة والتدريب على عمليات زراعة الرنة .

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كما أصدر الوزير توجيهاته للمكتب الثقافي المصري بطوكيو بضرورة الإعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الأطباء خلال الفترة القليلة القادمة .

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قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء بزيارة جامعة طوكيو الطبية النسائية وذلك في إطار زيارته الراهنة لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، حيث كان في استقباله د. ماساموني رئيس الجامعة، ود. ماراجاكي، وسوجستا المسئول عن برامج التدريب ورئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة .

وناقش الوزير خلال الزيارة سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة طوكيو الطبية النسائية، حيث استقبلت الجامعة الشهر الماضي وفد من مديري المستشفيات الجامعية للتدريب والتأهيل ضمن برنامج المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم والصحة.

كما تستعد الجامعة أيضا لاستقبال عدد من الأطباء المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل للتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصاتهم الطبية حيث أن الجامعة تحتوي على أحدث غرفة رقمية على مستوى العالم تعمل بنظام الميكروسكوب ثلاثي الأبعاد مزود بالرييوت.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة للجامعة على إيفاد مجموعات من الأطباء في تخصص جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وجراحات العظام للتأهيل والتدريب على أحدث الأجهزة بالمستشفيات اليابانية.