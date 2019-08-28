أخبار مصر | أضرار الرنين المغناطيسي.. مخاطر لن تتوقعها على المخ والقلب والحامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أضرار الرنين المغناطيسي.. مخاطر لن تتوقعها على المخ والقلب والحامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرنين المغناطيسي هو أفضل الأجهزة التي تستخدم في تصوير وتشخيص المرضى وأغلاها سعراً حيث يبلغ سعر بعضها، ما يفوق المليون دولار أمريكي وهو جهاز يستخدم المجال المغناطيسي وبطريقة فيزيائية معقدة يتم تحويل المجال المغناطيسي الذي تم مروره في جسم الإنسان إلى صورة، ويستطيع هذا الجهاز على فحص أكثر من جزء في جسم الإنسان ومنها العمود الفقري والدماغ والمفاصل الكبيرة مثل الركبة والكوع وأيضاً يستطيع كشف السرطان، وهذا الجهاز حساس جداً ويلتقط أي شيء معدني وخصوصاً من الحديد، فيجب على من يدخل غرفة الرنين المغناطيسي أن لا يكون حاملاً لأي شيء مصنوع من الحديد.

موانع استخدام أشعة الرنين المغناطيسي:

احتواء الجسم على منظم معدني لتنظيم ضربات القلب.

وجود أربطة تمددات شريانيّة في المخ.

خضوع المريض في وقتٍ سابق لزراعة القوقعة.

احتواء أحد أجزاء الجسم على أي قطع معدنيّة، مثل العين أو الأذن، أو القدمين، أو اليدين، والأسنان، كالصفائح والدعامات المعدنيّة.

وجود حالة من الرهاب تجاه جهاز الرنين المغناطيسي.

أضرار أشعة الرنين المغناطيسي:

إذا تم اتباع التعليمات الطبية الدقيقة الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، فإن أخطارها تكون معدومة تماماً، ويتم استخدامها بشكل آمن جداً.

قد تؤدي أشعة الرنين المغناطيسي لحدوث بعض التشويش والإصابة بالحمى، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يحملون في أجسامهم قطعاً معدنيّة، مثل الصفائح، والبراغي، والدعامات السنيّة، وجهاز تنظيم ضربات القلب.

التعرض الطويل لأشعة الرنين المغناطيسي يؤدّي لسخونة في جميع أنحاء الجسم. يُصاب بعض الأشخاص بالحساسية، عند خضوعهم لأشعة الرنين المغناطيسي.

أضرار تكرار الرنين المغناطيسي:

تضرر السمع

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المجالات المغناطيسية التي تتغير مع مرور الوقت تخلق ضوضاء عالية قد تضر بالسمع، إذا لم يتم استخدام حماية مناسبة للأذن، كما أنها قد تسبب حدوث وخز في العضلات المحيطية أو الأعصاب .

سخونة الجسم

يمكن أن تؤدي طاقة التردد اللاسلكي المستخدمة أثناء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي إلى تسخين الجسم، واحتمال التسخين أكبر أثناء اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الطويل .

رابعا الحساسية

كما أن استخدام عوامل التباين المبنية على الجادولينيوم (GBCAs) يحمل بعض المخاطر ، بما في ذلك الآثار الجانبية مثل تفاعلات الحساسية لعامل التباين .

فوبيا الأماكن المغلقة

يجد بعض المرضى أن ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) من الداخل صغيراً بشكل غير مريح ، وقد يتعرضون لخنقة الأماكن المغلقة (claustrophobia) ، وقد يكون التصوير في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي مفتوحًا خيارًا لبعض المرضى ، ولكن لا يمكن لجميع أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي إجراء جميع الفحوصات مفتوحة ، لذا ينبغي مناقشة هذه الخيارات مع طبيبك، وقد يكون طبيبك قادرًا أيضًا على وصف الدواء لجعل التجربة أكثر سهولة بالنسبة لك .

أضرار الرنين المغناطيسي على الحامل:

احذري أشعة الرنين المغناطيسي فهي خطر على الحمل فلم يثبت حتى الان وجود ضرر منها فتشمل الموجات فوق الصوتيه US و الرنين المغناطيسي MRI

لذلك يجب أن تحذري الجلوس بجوار شخص من الاسره او زميل في العمل يُعَالج بالاشعاع الذري لانه قد يعرض الحمل عندك لخطر التعرض للاشعاع الرنين المغناطيسي الذي قد يؤدي الى حدوث اجهاض او تشوهات بالجنين.

- إذا احتجتي لعمل أشعة لتشخيص مرض معين أثناء الحمل فيجب أن تعلمي أن بعض الأشعة خطر على الحمل وتزداد الخطورة في الشهور الثلاثة الأولى

1- الأشعة العادية (اشعة x ) 2- الأشعة المقطعية CT وهى ممنوعة تماماً بمختلف أنواعها خلال أشهر الحمل

2-المسح الذرى ويعتمد علي فكرة حقن مواد مشعه تظهر في أماكن معينة من الجسم لكشف الاورام وهى ممنوعة ايضا أثناء الحمل لخطورتها.

وسائل التشخيص الآمنة أثناء الحمل والتي لم يثبت حتى الآن وجود ضرر منها فتشمل الموجات فوق الصوتية US و الرنين المغناطيسي MRI.