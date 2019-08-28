شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يبحث مع «الأوقاف» إنهاء مدينة الحرفيين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على مسؤولي هيئة الأوقاف بضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية لمدينة الحرفيين غرب مدينة الغردقة حتى يتم تسليمها لمستحقيها خلال الفترة القادمة، والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحال والورش الحرفية، وأيضاً الانتهاء من منطقة الخدمات التي يحتاج إليها المسافر على الطريق، مضيفاً ضرورة العمل المستمر للتخفيف والتيسير على الأهالي.

Advertisements

وناقش محافظ البحر الأحمر مع المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة بالبحر الأحمر، ومنها مدينة الحرفيين، التي تُعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، كما ناقش الموقف التنفيذي للمجزر الآلي بالشلاتين.

يُذكر أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشاؤها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية.

حضر اللقاء الدكتور شريف مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعادل عباس، مفوض المجموعة بالبحر الأحمر.