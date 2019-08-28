شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يلتقي وفد الأطباء الموفدين للتدريب على عمليات زراعة الرئة المتقدمة بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفريق الطبي الموفد من إدارة البعثات بالوزارة للتدريب والتأهيل لإعداد أول فريق طبي في مصر في مجال جراحات زراعة الرئة من المتبرعين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حالياً لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد).

وشارك في اللقاء الدكتور هيروشي دايت- الأستاذ بجامعة كيوتو، وهو من أشهر جراحي زراعة الرئة من المتبرعين، ويشمل الفريق الطبي المصري أطباء متخصصين في مجال الجراحة والتخدير والأشعة والمعامل . ووجه «عبدالغفار» خلال اللقاء بضرورة زيادة أعداد المتدربين من مختلف الجامعات المصرية في مجال جراحات زراعة الرئة مشيداً بقدرة الأطباء المصريين في اكتساب المزيد من المهارات التي ستساعد في شفاء المرضى.

وأشاد هيروشي بكفاءة ومهارة وانضباط الفريق المصري، وأبدى الاستعداد لاستقبال مزيد من الأطباء المصريين للتدريب في هذا المجال.

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جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن دورات تدريبية في مجالات الطب الدقيقة، منها (زراعة الرئة) في إطار خطة الوزارة لدعم واكتساب مهارات لشباب الأطباء والباحثين المصريين.

وفي هذا الإطار قامت جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب بترشيح عدد (7) من أعضاء هيئة التدريس في المجالات المختلفة وذلك للسفر لجامعة كيوتو اليابانية للدراسة والتدريب على عمليات زراعة الرئة. كما أصدر الوزير توجيهاته للمكتب الثقافي المصري بطوكيو بضرورة الإعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الأطباء خلال الفترة القليلة القادمة.

كما قام «عبدالغفار» بزيارة جامعة طوكيو الطبية النسائية وذلك في إطار زيارته الراهنة لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد)، حيث كان في استقباله الدكتور ماساموني رئيس الجامعة، والدكتور ماراجاكي، وسوجستا المسؤول عن برامج التدريب ورئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة.

وناقش الوزير خلال الزيارة سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة طوكيو الطبية النسائية، حيث استقبلت الجامعة الشهر الماضي وفدا من مديري المستشفيات الجامعية للتدريب والتأهيل ضمن برنامج المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم والصحة.

كما تستعد الجامعة أيضا لاستقبال عدد من الأطباء المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل للتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصاتهم الطبية، حيث إن الجامعة تحتوي على أحدث غرفة رقمية على مستوى العالم تعمل بنظام الميكروسكوب ثلاثي الأبعاد مزود بالريبوت. كما تم الاتفاق خلال الزيارة للجامعة على إيفاد مجموعات من الأطباء في تخصص جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وجراحات العظام للتأهيل والتدريب على أحدث الأجهزة بالمستشفيات اليابانية.