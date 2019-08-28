شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطالب المنتفعين من مزادات شمال سيناء بالحضور لتسلم أراضيهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، المواطنين الراسية عليهم مزادات شمال سيناء «بئر العبد، رابعة، سهل الطينة»، والحاصلين على الموافقات الأمنية، سرعة الحضور لتسلم أراضيهم في موعد أقصاه 30- 9- 2019.

وأضاف «حلمي» أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في موعد أقصاه 30- 10- 2019 للتوقيع على العقود الابتدائية، ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، وذلك لإنشاء روابط مستخدمي المياه على المآخذ.