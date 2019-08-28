شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبلغ المصنفات الفنية ضد دور النشر صاحبة صورة جسم الإنسان بمنهج ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن دور النشر التى نشرت صورة فى منهج الصف الثانى الابتدائى لجسم الإنسان تظهر أعضائه من جسده لم تحصل على ترخيص تداول من الوزارة كما تحصل عليها بعض دور النشر الخارجية.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الكتاب الذى يحصل على ترخيص تداول من الوزارة يتم فيه مراجعة كافة المعلومات التى يتضمنها المنهج ويلتزم بها الناشر.

وشددت المصادر على أنه تم إبلاغ المصنفات الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال دور النشر صاحبة الواقعة.

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وكانت قد انتشرت صورة على صفحات التواصل الاجتماعي اعتبرها بعض أولياء الأمور أنها لا تناسب سن الاطفال فى المرحلة الابتدائية وتخدش الحياء تشرح التعرف على أعضاء جسم الإنسان