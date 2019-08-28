شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى اتجاه المقطم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية فى حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السيدة للمتجه الى المقطم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى التونسى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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