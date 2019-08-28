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زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى اتجاه المقطم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية فى حادث تصادم سيارتين بكوبرى التونسى، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السيدة للمتجه الى المقطم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

 

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى التونسى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 

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