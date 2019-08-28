شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال رئيس الوزراء في البرقية: " بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات، سائلين المولى عزوجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. Advertisements

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