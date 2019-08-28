شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد لقمة القيادى بالطرق الصوفية وعضو مجلس إدارة مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، وفاة أحمد لقمة عضو مجلس الإدارة، ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، بعد مروره بأزمة صحية.

قال عبد الغنى هندى، عضو مجلس إدارة مجلس الإمام الحسين بالقاهرة، لـ"الخليج 365، إن سبب الوفاة إصابة الراحل بأزمة قلبية بعد تلقيه العلاج لمعاناته من مرض القلب لفترة طويلة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ينعى الراحل ويدعو الله أن يتغمده بواسع الرحمات.

وأضاف هندى، أن أسرة الراحل سوف تتلقى عزاءه فى مسجد المشير عقب صلاة المغرب، حيث يتوجه وفد رسمى لأعضاء مجلس الإدارة إلى مسجد المشير لتقديم واجب العزاء فى الراحل، مشيرا إلى دوره الكبير فى العمل على خدمة مسجد الحسين ومساجد آل البيت.