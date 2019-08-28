شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يلتقى وفد أطباء جامعة عين شمس الموفدين للتدريب فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الثلاثاء الفريق الطبى الموفد من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتدريب والتأهيل لإعداد أول فريق طبى فى مصر فى مجال جراحات زراعة الرنة من المتبرعين.

وجاء اللقاء فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير حالياً لليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد).

وشارك فى اللقاء الدكتور هيروشي دايت - الأستاذ بجامعة كيوتو ، وهو من أشهر جراحى زراعة الرئة من المتبرعين ، ويشمل الفريق الطبي المصري أطباء متخصصين في مجال الجراحة والتخدير والأشعة والمعامل.

ووجه وزير التعليم العالى خلال اللقاء بضرورة زيادة أعداد المتدربين من مختلف الجامعات المصرية في مجال جراحات زراعة الرنة مشيداً بقدرة الأطباء المصريين في اكتساب المزيد من المهارات التي ستساعد في شفاء المرضى .

وأشاد د. هيروشي ، بكفاءة ومهارة وانضباط الفريق المصرى، وأبدى الاستعداد لاستقبال مزيد من الأطباء المصريين للتدريب في هذا المجال .

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جدير بالذكر انه تم الإعلان عن دورات تدريبية في مجالات الطب الدقيقة ومنها ( زراعة الرنة ) في إطار خطة الوزارة لدعم واكتساب مهارات لشباب الأطباء والباحثين المصريين .

وفى هذا الإطار قد قامت جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب بترشيح عدد ( 7 ) من أعضاء هيئة التدريس في المجالات المختلفة وذلك للسفر لجامعة كيوتو اليابانية للدراسة والتدريب على عمليات زراعة الرنة .

كما أصدر الوزير توجيهاته للمكتب الثقافي المصري بطوكيو بضرورة الإعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الأطباء خلال الفترة القليلة القادمة .

وتكون الفريق الطبي من سبعه الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحه الصدر بجامعة عين شمس، والدكتور عادل محمد الأنصاري أستاذ التخدير و الرعاية المركزة بجامعة عين شمس، والدكتور هيثم سامي دياب أستاذ مساعد الصدر بجامعه عين شمس والدكتورة هناء الجندي أستاذ مساعد التخدير و الرعايه المركزه جامعه عين شمس والدكتور أحمد عثمان أستاذ مساعد بقسم الاشعه جامعة عين شمس والدكتورة هبة فؤاد مدرس التخدير و الرعاية المركزة جامعة عين شمس والدكتورة فجر فتحي مدرس التخدير و الرعاية المركزة جامعة عين شمس.