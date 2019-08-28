شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلميين: نبحث زيادة المعاشات لـ 150 جنيها بداية من أكتوير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن لجنة كبار العلميين، خلال اجتماعها الأول، ناقشت خطة زيادة المعاشات من 80 جنيه شهريا إلى 150 جنيه بشكل تدريجى، بداية من أول دفعة أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فى يوم الجمعة 30 أغسطس الجارى.

ووجه المليجى، خلال بيان، التهنئة لـ20 عضو بالنقابة، تم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن النقابة عقدت اجتماعا لبحث تسليم المجلد الثانى من موسوعة علماء من مصر للطباعة فى نسخته الأخيرة.

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كان الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، قد أعلن أن النقابة تمكنت خلال هذا الأسبوع، من توفير جميع الأموال اللازمة لصرف معاش الربع الثانى من عام 2019، للأعضاء المستحقين، بقيمة 2.5 مليون جنيه، وانتهت من شراء كل مسلتزمات مقر النقابة الفرعية للعلميين بالوادى الجديد بمدينة الخارجة، عقب لقاء مع الكيميائى محمد حسين نقيب المحافظة .