شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 814 ألف فدان منزرعة "علف أصفر" ولجان لتدقيق المساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه طبقا لأخر تقرير من مديريات الزراعية بشان المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء" العلف الأصفر"، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة لـ814 ألف و860 فدان ، وجار الحصر والمتابعة للمحصول.

من جانبه أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لـ "الخليج 365 "، أن هناك متابعة لجميع الزراعات الصيفية ، خاصة الذرة الصفراء، ويجرى حاليا حصر وتدقيق المساحات المنزرعة من المحصول، مؤكدا أن هناك تكليفات بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط " لمتابعة جميع الزراعات الصيفية، خاصة الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج لما يمثلة من أهمية فى علف الدواجن، فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعته للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.