شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا عمانوئيل يترأس قداس اليوم الثانى لمؤتمر شباب الكاثوليك بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك أمس صلوات القداس الإلهى فى مفتتح فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الاتجاه المعاكس لشباب الكنيسة الذى يعقد فى الغردقة حاليًا.

كما حضر أيضاً كل من المونسينيور جان توماس سكرتير سفير الفاتيكان، والقمص يوأنس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الاحمر، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة التابعين للإيبارشية، والأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، والأب باسيليوس راعى كنيسة عزبة أبو جبل بأسيوط.شهد اليوم الثاني للمؤتمر العديد من الفقرات ومن أبرزها: التسبحة والترانيم مع الأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، كما ألقت إيمان مكرم كلمة اللقاء الأول والذي دار حول ( اكتشاف مواهبي وقدراتي وتوظيفها حسب متطلبات الكنيسة)، ثم بعد ذلك بدأت ورش عمل لعشر مجموعات.

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ومن المقرر أن يزور المؤتمر اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

تستمر فعاليات مؤتمر الاتجاه المعاكس و يمتد حتي التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.