شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة القاهرة تبدأ الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمستشفى الطلبة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة بالجيزة، إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الطب البشرى وطب الفم والأسنان، فى أول أيام إجراء الكشف الطبى، وفق الجداول المعلنة، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C بالتنسيق مع حملة 100 مليون صحة.

وأناب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لاستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبى، كما وجه الدكتور الخشت بتعدد عيادات الكشف الطبى وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.

وعرضت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة، شرحًا مفصلًا للطلاب الجدد تضمن التعريف بالجامعة والأنشطة الطلابية، وأجابت على استفسارات الطلاب المختلفة، مؤكدة أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، ولا تمثل الإصابة عائقًا للالتحاق بالجامعة، كما تم توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وأهدافها.

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وأوضحت نوح أن هناك 180 منحة مقدمة من رئيس الجامعة لأوائل الثانوية العامة الملتحقون بالجامعة للدراسة بالمجان تشجيعًا لهم؛ ولتخفيف العبء على أولياء أمورهم.



