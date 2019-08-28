شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 205 بطاقات تموينية وماكينة صرف مقررات بحوزة تاجر خردة بالإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية واقعة إهدار مال عام غريبة، الثلاثاء، حيث تم العثور على 205 بطاقات تموينية وماكينة صرف المقررات بحوزة تاجر خردة في منطقة الطابية التابعة لإدارة المنتزه التموينية.

والتفاصيل الكاملة يرويها المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المصري اليوم»، قائلاً: «فور ورود معلومات بوجود بطاقات تموينية وماكينة صرف مقررات بحوزة محل سلع تابع لتاجر خردة في منطقة الطابية شرق الإسكندرية، تم توجيه حملة مفاجئة بالاشترك مع مباحث التموين، حيث تبين قيام أحد أصحاب المخابز البلدية في المنطقة بعدم إنتاج خبز للمواطنين، ويقوم بضرب البطاقات بشكل وهمي لسرقة الدقيق وإخفاء الماكينة لدى تاجر خردة الذي يملك محل سلع غذائية، بحيث يصرف سلعا حرة لأصحاب البطاقات التموينية على أساس أنها سلع مدعمة، فتمت مهاجمة المكان والتأكد من صحة البلاغ والواقعة».

Advertisements

وأضاف «سعدالله»: «قدمنا مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ القرار بشأن المخبز سواء بالغلق مدة تتراوح بين شهر و3 أشهر أو إلغاء الترخيص وفق ما يراه الوزير في هذا الشأن، كما تمت مخاطبة شركة طباعة البطاقات لمعرفة حجم المنصرف من البطاقات وتحميل صاحب المخبز هذه الأموال لردها»، مشيرا إلى أنه تم غلق المخبز مؤقتاً والتحفظ على الدقيق الموجود لحين معرفة المنصرف.

وأشار إلى أنه يجري حاليا عملية جرد ومحاسبة للخبز لمعرفة المنصرف منه كما تمت مصادرة الماكينة.

ووجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات التموينية بتشديد الرقابة على أموال الدعم المقدمة للمواطنين من خلال شن حملات تموينية للحفاظ على الدعم وأوجه الصرف القانونية في إطار توجيهات الوزارة بالحفاظ على المال العام.