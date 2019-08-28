شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 15 منشأة طبية خاصة وإنذار 3 مستشفيات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الأربعاء، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة في مركزي بني سويف وببا، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي، لمتابعة الالتزام بالتعليمات الوزارية والقرارات المتعلقة بقواعد تلك المنشآت.

وتابعت الحملة، التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور مصطفى جمال، والدكتورة شيرين سعيد، 38 منشأة طبية بمركزي بني سويف وببا وذلك للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.

وأسفرت الحملة عن إنذار ٣ مستشفيات خاصة، وتحرير محضر إثبات حالة لحضانتين وذلك لعدم الترخيص، وتم تحرير ٦ محاضر فض أختام، وإصدار قرار غلق لـ٨ عيادات خاصة، و٦ معمل تحاليل ومركز أسنان، وذلك لمخالفتها التعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمنشآت الخاصة وتعليمات تشغيلها.