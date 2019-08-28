شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع للرأى أجراه ”الخليج 365” عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة المبالغ فيها، تحت عنوان "هل تؤيد تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات؟". وصوت 94% من المشاركين فى الاستطلاع بـ"نعم"، فيما صوت بـ"لا" 4%، بينما المصوتين بـ"لا أعرف" بلغت نسبتهم 4%..

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