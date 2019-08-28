شكرا لقرائتكم خبر عن بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الحكومة قد وافقت خلال اجتماعها الأخير على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (‪SCZone Utilities‬)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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