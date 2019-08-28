شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته ، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا).

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة.

ومن جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

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وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الشكر لرئيس وكالة الجايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر في إطار المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها فى العديد من المجالات، معبراً عن التطلع للتعاون مع الجايكا من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات في مصر، لاسيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع المتحف المصرى الكبير، وذلك على النحو الذي يلبي طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتي نجحت في تقديم نموذج حضاري للتحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة.

كما أشار الرئيس إلى توافر العديد من مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، خاصةً في مجال التعليم الأساسي والعالي، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني وتطبيقه في المدارس المصرية، في ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقي وتنمية العمل الجماعي.

كما تم استعراض التعاون الثنائي من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث اوضح الرئيس إلى تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس الجايكا أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن استعداد الجايكا لتعظيم التعاون الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر.