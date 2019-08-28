شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أنه سيجرى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحطة مصر برمسيس نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى تكلفة تنفيذها تصل إلى 255 مليون جنيه.
وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنسبة 98%، كما تم تنفيذ الأعمال التكميلية والإضافية تم إضافتها بنسبة 90%، حيث مخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل نهاية سبتمبر المقبل.
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