شكرا لقرائتكم خبر عن حملة وزارة الهجرة "مفيش زى مصر" تتجاوز 14 مليون متابع على التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت حملة "NO PLACE LIKE EGYPT.. مفيش زى مصر" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، في الوصول إلى أكثر من 14 مليون متابع، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين في الخارج بعد أن دشنتها الوزارة على صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك وانستجرام وتويتر) بهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا الترويج السياحي لمصر بنقل الواقع الحقيقي لها عن طريق أبنائنا وشبابنا بالخارج.

و أكدت وزارة الهجرة أيضًا أن الحملة لا تهدف فقط إلى الترويج السياحي للدولة، ولكن بالأساس إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين بالخارج ودورهم في دعم مصر والترويج لها عبر إظهار ارتباطهم بها.

ودعت الوزارة كافة المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتين للحديث عن فترة الإجازة التي قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية في بلدنا واختلافها وتفردها عن أي مكان آخر في العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة NO PLACE LIKE EGYPT" مفيش زي مصر"، وقد شارك في الحملة بالفعل العديد من المذيعين والعلماء وقادة رأي من المصريين المقيمين بالخارج من جميع أنحاء العالم.

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ولفتت الوزارة إلى أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، كونهم هم خير سفراء وجنود لمصر حول العالم ويقفون بجانب وطنهم في كافة التحديات التي يمر بها، ومازالت الوزارة تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك" على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Moemigegy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBY-DFT9O1pXNwTdW6hSXNmm0SFtQo5rsC0czsE75IQ_kBqJV1erPwcdYGZejq1luAktFfOxyjaCQkH