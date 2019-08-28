شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطالب الفائزين فى مزادات سيناء الحضور لاستلام أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المواطنين الراسى عليهم مزادات شمال سيناء"بئر العبد، رابعة، سهل الطينة " والحاصلون على الموافقات الأمنية سرعة الحضور لاستلام أراضيهم، فى موعد أقصاه 30/9/2019.
وأكد رئيس هيئة التعمير، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أنه يتم التوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، لإنشاء روابط مستخدمى المياه على المآخذ.
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