شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطالب الفائزين فى مزادات سيناء الحضور لاستلام أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المواطنين الراسى عليهم مزادات شمال سيناء"بئر العبد، رابعة، سهل الطينة " والحاصلون على الموافقات الأمنية سرعة الحضور لاستلام أراضيهم، فى موعد أقصاه 30/9/2019.

وأكد رئيس هيئة التعمير، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أنه يتم التوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، لإنشاء روابط مستخدمى المياه على المآخذ.