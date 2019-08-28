السيسي يشارك في مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع زعماء "تيكاد 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما - (أ ش أ): شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فى مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع الزعماء ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين بـ "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) التى تعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية وتستمر حتى 30 أغسطس الجارى. ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي اجتماعات قمة التيكاد السابعة التى تنطلق بعد قليل .

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