السيسى وشينزو آبى وجوتيريش يتحدثون في الجلسة الافتتاحية لقمة تيكاد 7

محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما - (أ ش أ): علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قائمة المتحدثين بالجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى تنطلق اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش. كما يتحدث فى الجلسة الافتتاحية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقى محمد ومدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة اخيم شتينر، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فيليب لوأورو. ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

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