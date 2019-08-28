شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع زعماء «تيكاد 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مراسم التقاط الصور الجماعية التذكارية مع الزعماء ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين بـ «مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا» (تيكاد 7)، التي تعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، وتستمر حتى 30 أغسطس. ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي اجتماعات قمة التيكاد السابعة التي تنطلق بعد قليل.

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