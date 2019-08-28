شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وشينزو آبي وجوتيريش يتحدثون في الجلسة الافتتاحية لقمة «تيكاد 7» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضم قائمة المتحدثين بالجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة، التي تنطلق، اليوم الأربعاء، بمدينة يوكوهاما اليابانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقى محمد، ومدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة اخيم شتينر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فيليب لوأورو.

ويترأس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد، التي تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.