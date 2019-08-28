شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 28 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد 7» التي تعقد تحت شعار «دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها النهائي والبات في قضية إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، إفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

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تنطلق بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس فعاليات المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والذي سيناقش، حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية.

يقوم رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي بزيارة إلى الصين تستمر حتى أول سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إلى كوبا لإجراء محادثات مع نظيرها الكوبي برونو إدواردو رودريجيز باريلا ستتركز حول الأزمة في فنزويلا وإمكانية قيام كوبا بدور إيجابي نحو حل سلمي.