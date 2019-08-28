الأربعاء.. الحكم على 24 متهما في "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

من المقرر أن يُصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 22 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.