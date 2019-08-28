مصر | اليوم.. النطق بالحكم في دعوي عرض كتاب "ابراهيم الفقي" للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم في دعوي عرض كتاب "ابراهيم الفقي" للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم فى قضية عرض بيع كتاب للمؤلف لدكتور إبراهيم الفقي، بدون إذن كتابي.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهم عبد العزيز عبد المنعم " مخلي سبيله" الي المحكمة الاقتصادية بعد ان تمكنت الادارة العامة لمباحث المصنفات بضبطه و هو يقوم ببيع كتب مقلدة وتبين ان من بين الكتب المضبطوطة كتاب التفكير السلبي و التفكير الايجابي للدكتور ابراهيم الفقي

وبعد الفحص الفني تبين ان الكتاب مقلد واحالة النيابة العامة المتهم الي المحكمة الاقتصادية بعد ان وجهت اليه تهم عرض كتاب للبيع دون اذن كتابي من مؤلفه او الورثة واعتدي علي الحق المالي و الادبي و اصحاب الحقوق المجاورة وحجزت المحكمة الاقتصادية القضية للحكم

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وكانت قد قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار يحى البنا، وأمانة سر علاء إبراهيم بوقف شركة "ميديا بروتك" عن نشر وبيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقي.

وكانت شركة "سما" للنشر والتوزيع، تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، تطالب بإيقاف شركة ميديا بروتك عن توزيع مصنفات الدكتور إبراهيم الفقى.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن ميديا بروتك هي شركة إنتاج برامج حاسب آلى، وتصميم برمجيات ومحتويات إلكترونية؛ لذا يلزم عليها الامتناع عن ممارسة أي نشاط مخالف للغرض.