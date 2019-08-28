شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2831 مواطنًا بأسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه توقيع الكشف الطبي على 2831 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ696 شخصا، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 670 سيدة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.
وأضاف حنفي، في تصريح أمس الثلاثاء، إنه تم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع الكشف الطبي على 2831 مواطنًا بأسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.