شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2831 مواطنًا بأسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه توقيع الكشف الطبي على 2831 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ696 شخصا، علاوة على عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 670 سيدة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأضاف حنفي، في تصريح أمس الثلاثاء، إنه تم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.