شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 401 فدان لإقامة مشروعات جديدة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، على تخصيص مساحات جديدة من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية جديدة بمراكز المحافظة، منها تخصيص 200 فدان لإقامة مشروع متكامل زراعي وإنتاج حيواني بمنطقة درب الأربعين بباريس، بالإضافة إلى تخصيص 200 فدان لزراعتها بنباتات طبية وعطرية بمركز الداخلة، وتخصيص مساحه فدان واحد لإقامة مشروع تربية أغنام بقرية القلمون بمركز الداخلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء الثلاثاء، مع مجلس إدارة صندوقي الإسكان واستصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث أكد المحافظ ضرورة تحصيل مستحقات صندوق إسكان المحافظة من جميع المراكز والجهات، وتحويلها بشكل مباشر إلى حساب الصندوق بهدف تنمية الإيرادات وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة.

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وشدد الزملوط على ضرورة توصيل المرافق لكافة التقسيمات السكنية بشرط تجهيز الوحدات وتشطيبها وذلك حفاظا على المال العام ،ووجه بتسديد مديونية مستحقة لأحد البنوك بنظام المبادلة وذلك بتوفير قطعة أرض متميزة وطرحها بالمزاد العلني .

كما طالب المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين مصلحه الضرائب العقارية والوحدات المحلية وذلك لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات، بالإضافة إلى توفير كافه التيسيرات للعاملين القائمين على التحصيل بكافة المجالات.

وقرر تشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ ومنح مهلة للشركات غير الجادة لتوفيق أوضاعها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا بضرورة منح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الاستثمار بالمحافظة.