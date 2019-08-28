شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تصدير 1321 طن تقاوى برسيم للهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 1321 طن تقاوى، خلال أسبوع تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.
وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه، أن من بين الموافقات تصدير 441 طن تقاوى برسيم مصرى إلى الهند، والموافقات على تصدير 880 طن تقاوى برسيم مصرى، إلى دولة الهند، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية والصحية .
وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على تصدير 1321 طن تقاوى برسيم للهند وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.