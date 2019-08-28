شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تصدير 1321 طن تقاوى برسيم للهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 1321 طن تقاوى، خلال أسبوع تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه، أن من بين الموافقات تصدير 441 طن تقاوى برسيم مصرى إلى الهند، والموافقات على تصدير 880 طن تقاوى برسيم مصرى، إلى دولة الهند، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية والصحية .

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.