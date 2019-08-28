شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة منذ أن كان أسقفًا للتعليم.

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