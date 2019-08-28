شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تعلن نتيجة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة.
وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين دخلوا الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.
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