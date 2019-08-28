شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الحماية المدنية، من اندلاع حرائق الغاز الطبيعى وأنابيب الغاز بسبب التوصيلات الخاطئة للغاز والأسطوانات، وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق، ومنها:

أولاً بالنسبة لأسطوانات الغاز:

- يجب وضع الأسطوانة فى مكان جيد للتهوية، وفى وضع قائم وعدم ميلها على أى الجوانب الخاصة بالأسطوانة بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال ومواقد التسخين، وعلى قاعدة مناسبة ومرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة.

- يراعى استبدال الأسطوانة الفارغة بمعرفة فنى متخصص مع اختبارها بعد التركيب بقطعة مبللة بالماء والصابون وليس بإشعال عود ثقاب.

- لا يجوز استخدام الأسطوانة بدون أى منظم كما لا يجب الاحتفاظ بأى أسطوانة احتياطية - وإن وجدت - تكون فى وضع قائم وبمكان تهوية.

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- يحب تغيير خرطوم الأسطوانة بصفة دورية أو فى حالة ظهور تشققات أو ثقوب أو تشبع بالزيوت.



ثانيًا بالنسبة لتوصيلات الغاز الطبيعى:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.