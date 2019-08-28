١٠ معلومات عن المعهد الفني للسكة الحديد بوردان (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: يستقبل المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، أولى دفعاته لعام 2019/2020، لتخريج أجيال جديدة مدربة بالعلم والتكنولوجيا على تشغيل وإدارة المنظومة السكة الحديد. ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن المعهد كالآتي:

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