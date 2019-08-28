شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للدروس الخصوصية يغلق شارع بشرق مدينة نصر.. والأهالى يستغيثون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكى سكان شارع التعمير المتفرع من شارع زهير صبرى بحى شرق مدينة نصر، من مخالفات مركز للدروس الخصوصية، كائن بنفس الشارع، والذى يعمل على الرغم من إصدار عدد كبير من قرارات الغلق الإدارى له.

وقال أكرم المصرى، أحد سكان الشارع، إن المركز يعمل ليل نهار وسبب إزعاج لكل سكان الشارع وليس سكان العقار فقط، نظرا للإقبال الكبير من الطلبة عليه، والتسبب فى غلق الشارع بسيارات المترددين على المركز.

وأضاف، أنه على الرغم من تكرار شكاوى السكان من مخالفات المركز، واصدار أكثر من 5 قرارات غلق له، إلا أنه مازال يعمل على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.