الكهرباء: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.. ودربنا 8025 أفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة الماضية شهدت تدريب 8025 إفريقى فى مجالات الطاقة المتعددة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم شباب القارة فى ظل قياده مصر للاتحاد الأفريقى.
وأضاف "حمزة" خلال حواره ببرنامج "مسئول و90 مليون" الذى تقدمه الإعلامية شيرين الدسوقى، على شبكة الإذاعات الإقليمية، إن مشروعات الربط الكهربائى خطوة بداية للربط مع أفريقيا أووربا وآسيا وسيكون لها مردود سياسي واستراتيجي واقتصادي.
كما أكد متحدث الكهرباء، أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، لأنها تمتلك خطوط ربط مع الأردن وليبيا، وهناك مشروعات أخرى للربط مع قبرص واليونان الذي سيكون بوابة كبيرة لأوروبا، فضلًا عن مشروع الربط مع السعودية.
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