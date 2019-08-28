مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التنمية المحلية، لإطلاق الدورات التدريبية الجديدة للشباب فى مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة، وذلك خلال أول أكتوبر المقبل فى مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية بتكلفة 650 ألف جنيه. ”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات كما يلى: شروط التدريب تتضمن ألا يقل سن المتدرب عن 18 عاما ولا يزيد عن 25 سنة. ضرورة الحصول على مؤهل دراسى متوسط أو عالى. يجرى التدريب على 3 حرف هى الأثاث والتجارة والأحذية والجلود والملابس الجاهزة. فى حالة رغبة المحافظة فى ضم حرف جديدة تتولى المحافظة تجهيز المركز من آلات ومعدات وتقوم الوزارة بتمويل التدريب. يتم الاستعانة بمدربين أكفاء ومؤهلين فنيًا. توفر وزارة التنمية المحلية الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ دورات تدريبية فاعلة. تهدف الدورات إلى جانب التدريب لتنمية الوعى لدى الشباب بأهمية العمل الحرفى والتدريب من خلال العمل والإنتاج. التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد البرامج التدريبية الموجهة للشباب للاستفادة القصوى لأكبر عدد منهم. ”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات كما يلى:

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