"قومي المرأة" يشارك في ورشة عمل لمبادرة إعلام من أجل التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة العمل الخامسة لمبادرة إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة، لمناقشة الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" والتي تنظمها هيئة الأمم المتحدة وذلك بحضور نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة وأمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ونهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين وممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

عرضت أمل عبدالمنعم اختصاصات وآليات ومحاور عمل المجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعدها المجلس كما تناولت اختصاصات وآلية عمل مكتب شكاوى المرأة وعن دور شبكة المحامين المتطوعين كما أشارت إلى من له حق التقدم بالشكوى وقنوات استلام الشكاوى بالإضافة إلى أنشطة مكتب الشكاوى.

أكدت نهاد أبو القمصان على أن الدستور المصري يعتبر بمثابة نقلة نوعية حقوقية أنصفت المرأة المصرية كما ناقشت المواد المعنية بالمرأة في الدستور المصري.

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أكدت نشوى على دور الصحفيين في صناعة الوعي من خلال متابعة الحملات والمبادرات والتقارير الحكومية والدولية وتوضيح الحقائق في أي قضية للرأي العام.

كما عرضت جهود حملة "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتضمنت ورشة العمل جلسة تفاعلية حول صحافة جديدة للتعامل مع القضايا الخاصة بالمساواة بين الجنسين وطرق الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري.

جدير بالذكر أن مبادرة إعلام من أجل عالم أفضل هي احدي المبادرات التي أطلقتها هيئات الأمم المتحدة في مصر في يونيو ٢٠١٩ وتهدف إشراك المتخصصين في مجال الإعلام في الترويج الأهداف التنمية المستدامة للجمهور.