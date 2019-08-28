وزير الزراعة يقرر إقالة رئيس قناة "مصر الزراعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد: قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إقالة محمد صلاح، مدير قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة. وبحسب القرار الذي أصدره الوزير وحمل رقم 893 لسنة 2019، فإنه جرى تعيين الدكتور فكرى كمال كامل، باحث أول بمعهد بحوث الإرشاد، مشرفًا على قناة مصر الزراعية بجانب عمله.

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