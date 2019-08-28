​ "تشريعية النواب" تنظر طلبات رفع حصانة عن عدد من النواب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأربعاء؛ لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان.

وكشفت مصادر برلمانية، أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال فترة الإجازة البرلمانية، بعد أن وصولها عدد من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الفرعونية للبت في هذه الطلبات.

يذكر أن مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة التشريعية في شهر يوليو الماضي قبل رفع دور الإنعقاد، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.